Sivaslı atletler kupalarla döndü

Yozgat’ta yapılan Bölgesel Kros Ligi 1’inci Kademe Yarışlarına Sivas’ı temsilen katılan atletler derecelerle dönmeyi başardı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Yozgat’ta düzenlenen Bölgesel Kros Ligi 1’inci Kademe Yarışları tamamlandı. Kent merkezi Kirazlı mevkiinde düzenlenen yarışmaya 10 ilden U14, U16 ve U18 kategorisinde 194 kadın ve erkek sporcu katıldı.

Yarışlara Sivas’ı temsilen katılan genç erkekler takımı şampiyon olurken, genç kızlar takımı ise ikinci oldu. Yıldız erkekler takımı da yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. Sivas il karmasında U-18 kadınlarda Dilan Yılmaz ile yine Sivas il karmasında U-18 erkeklerde ise Muhammet Mustafa Arslan birinci olarak altın madalya kazandı.