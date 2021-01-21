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Sivaslı 96 yaşındaki Fermuda nine, Ziya Selçuk ile görüntülü görüşme yaptı

Geçtiğimiz yıllarda ilerlemiş yaşına rağmen İstiklal Marşı törenine katılarak ülke gündemine oturan Fermuda Cangül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile telefonda görüntülü konuşma gerçekleştirdi.

SİVAS 21.01.2021, 09:33
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Sivaslı 96 yaşındaki Fermuda nine, Ziya Selçuk ile görüntülü görüşme yaptı

Geçtiğimiz yıllarda ilerlemiş yaşına rağmen İstiklal Marşı törenine katılarak ülke gündemine oturan Fermuda Cangül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile telefonda görüntülü konuşma gerçekleştirdi.

İstiklal Marşı’nın 100. Yılı ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy anısına Sivas Belediyesi tarafından Safahat Kitap Okuma Yarışması düzenleniyor. Yarışmanın başlangıcı ve temsili olarak öğrencilere kitap dağıtımı için Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde tanıtım programı gerçekleştirildi. Programa Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Programın onur konuğu ise geçtiğimiz günlerde ilerlemiş yaşına rağmen elinde bastonu ve Türk bayrağı ile İstiklal Marşı törenine katılan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sosyal medya paylaşımı ile ülke gündemine konu olan Fermude Cangül oldu. 96 yaşındaki asırlık çınar Fermude Cangül, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından görüntülü konuşma yöntemiyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile buluşturuldu.

30 bin kitap dağıtılacak

Programda konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “İstiklal Marşımızın kabulünün 100. Yılı anısına; şehrimiz genelindeki tüm liselerde 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik Mehmet Akif Ersoy’un Safahat adlı eserine dair kitap okuma yarışması düzenliyoruz. Toplamda 30 bin kitap dağıtımı yapacağız. Dereceye giren ilk 3 öğrencimize tablet ve bilgisayar hediyemiz olacak. Ayrıca ilk 100’e giren öğrencilerimize yönelik ilerleyen tarihte Çanakkale, Ankara ve İstanbul’u kapsayan gezi programı düzenleyeceğiz” dedi.

Fermuda Nine ile Ziya Selçuk ile buluşturuldu

Konuşmaların ardından Başkan Bilgin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u görüntülü konuşma yöntemiyle arayarak Fermude Cangül ile buluşturdu. Konuşmada Bakan Selçuk, Fermude Teyzenin halini hatırını sordu. Fermude teyze ise, “İyiyim ciğerim; sen nasılsın. İyi misin” diyerek karşılık verdi. Bakan Selçuk ve Fermude teyzenin arasında geçen görüntülü telefon görüşmesi renkli görüntülere sahne oldu. Programda Fermude teyzeye Vali Ayhan ve Başkan Bilgin tarafından Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi. Törene katılan öğrencilere de yine protokol tarafından Safahat kitabı takdim edildi.
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