Sivas’ın Yıldızeli ilçesine 235 adet çöp konteyneri alındı

Sivas’ta “Köylerde Hizmette Şimdi Sıra Temizlikte” Projesiyle Yıldızeli ilçesine 235 Adet Çöp Konteyneri Kazandırıldı.

Sivas İl Özel İdaresi, 2015 yılında uygulamaya başlanan “Köylere Hizmette Şimdi Sıra Temizlikte” projesini başarıyla sürdürmeye devam ediyor. 1234 köy ve 621 mezrada evsel atık ve katı atık toplama çalışmalarını yürüten İl Özel İdaresi, Yıldızeli ilçesinde temiz bir çevrenin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla 235 adet çöp konteyneri alımı gerçekleştirdi. Alınan çöp konteynerlerinin hizmete girme töreni Yıldızeli İlçe Özel İdaresi Bakımevinde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen programa Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Yıldızeli İlçe Kaymakamı Şeref Gülyer, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Yıldızeli Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş, Yıldızeli İl Genel Meclisi Üyeleri, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ahmet Yiğit ve İlçe Özel İdare Müdürü Necati Doğan katıldı.

“Geçtiğimiz Yıl 30 Bin Ton Çöp Bertaraf Edildi”

Törende konuşan Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, 2021 yılı itibariyle kırsalda çevreye zarar veren 30 bin ton çöpün toplanarak bertaraf edildiğini ve İl genelinde 18 adet çöp kamyonu ve 7 bin 280 adet çöp konteyneri ile 668 adet köye hizmet verildiğini belirterek, “Yıldızeli ilçesinde projenin uygulanması noktasında 118 köy ve 10 mezrada çalışmalara başlanacak. Halkın sağlığını doğrudan etkileyen temizlik hizmetlerinin kalitesinin sürekli ve en üst seviyede tutulmasının amaçlanacak. İlçelerimizde çöp hizmetlerini bazı yerlerde kendi imkânlarımızla bazı ilçelerde ise ilçe belediyelerimizle protokol yaparak gerçekleştiriyoruz. Yıldızeli ilçesinde de Belediyemiz ile bu hizmeti sağlıyoruz. Sivas il genelinde çöp sorununu çözdük diyebiliyoruz. Bugün burada ilçemizin ihtiyacı olan konteynerleri dağıtmak için bir araya geldik. Yıldızeli ilçesinde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun” Şeklinde konuştu.

“Temiz Bir Çevre Oluşturmaya Özen Gösteriyoruz”

İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, kırsalda vatandaşlarımızın taleplerini dinlemeye devam ettiklerini belirterek, “Bugün burada halkımıza güzel bir hizmeti kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sivas İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar il genelinde sürüyor. Amacımız kırsalda temiz bir çevre daha yaşanabilir bir ortam oluşturmak. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.