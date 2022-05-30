Sivas’ın yeni meydanında şehitler unutulmadı

Sivas Belediyesi tarafından sürdürülen 4 Eylül Meydanı projesi dolayısıyla eskiyen ve yer yer deforme olan mevcut abidenin yerinde yeni bir şehitler abidesi inşa edilecek.

Sivas Mehmet Paşa Mahallesi, Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan mevcut Şehitler abidesi, Sivas Belediyesi tarafından kaldırılarak yeni bir abidenin inşaatına başladı. Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi arkasında bulunan ve daha önce orduevi olarak kullanılan alan ile Jandarma Lojmanlarının bulunduğu alana inşa edilen 4 Eylül Meydanı projesinde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. 20 bin metrekarelik bir yerleşke üzerine kurulan projeyle tarihi eserlerin etrafındaki yapı yoğunluğu azaltılarak şehre nefes aldıran yeni meydan kazandırılacak. Sivas Belediyesi tarafından sürdürülen 4 Eylül Meydanı projesi 4 Eylül tarihinde hizmete açılacak.

Kaldırılan abide şehit ailelerinin istediği bir yere tanışacak

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci yeni yapılacak olan meydana daha güzel bir abide kazandırılacağını vurgulayarak, “Sivas Belediyemizin yapmış olduğu 4 Eylül Meydanı projesi dolayısıyla şehitlerimize ait abidemiz vardı. Projeye uygun olarak yeni bir abide yapılacak ve buradaki abidemizin taşınma işlemlerini bugün itibariyle başlatıyoruz. Buradaki abidemiz şehit ailelerimizin onayladığı bir bölgeye taşınacak. Bu bölgeye Sivas’ımıza yakışır yeni ve daha güzel bir abide kazandırılacak” şeklinde konuştu.