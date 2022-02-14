Sivas’ın korona virüs risk haritasında kırmızı alarm!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre Sivas’ta her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayıları son süreçte yükselme eğilimini sürdürüyor. Bu durum, Sağlık Bakanlığı tarafından virüs hakkında vatandaşları bilgilendirmek, yönlendirmek, salgın hastalık ile ilgili yaşanabilecek riskleri en az seviyeye indirmek amacıyla geliştirilen mobil uygulama olan Hayat Eve Sığar uygulamasındaki vaka haritasına da yansıdı.

Hayat Eve Sığar uygulamasında uzun süredir “az risk” anlamına gelen yeşil halka ve “orta risk” anlamına gelen sarı halkanın bulunduğu kentte son dönemde “yüksek risk” anlamına gelen kırmızı halkaların yoğunluğu arttı.