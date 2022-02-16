Sivas’ın ilk Akşam Lisesi faaliyete geçti

Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Okulları kurucularının olduğu ve Sivas’ta tek olan Özel Sivas Pusula Akşam Lisesi, eğitim öğretime başladı.

Akşam Lisesi’nde yeniden okumaya karar vermiş gençler, çocuklarıyla beraber yaşları ilerlemiş anne ve babalar, yıllarca açık liselerden mezun olamamış öğrenciler diplomalarına kavuşma imkanı elde edecek.

Özel Sivas Pusula Akşam Lisesi’nden yapılan açıklamada, okulun eğitim ve öğretime başladığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Eğitime yön veren CÜ Vakıf Okulları kurucularından Özel Sivas Pusula Akşam Lisesi Sivas merkezde sizler için açıldı. Akşam Liseleri, ortaokul mezunlarına, örgün eğitim hakkını kaybeden öğrencilere, açık öğretim lisesi öğrencilerine, lise eğitimlerini ara sınıflarda yarım bırakmış öğrencilere, 18 yaşını doldurmuş ama lise okuma hakkını kullanmamış öğrencilere, 12. sınıfta beklemeli olan öğrencilere lise diploması alabilmeleri için eğitim ve öğretim veren, özel şahıslar ya da firmalar tarafından kurulan ücretli özel okullardır. Akşam Liselerinin kazanılan haklar açısından, gündüz eğitim ve öğretim veren özel ya da devlet okullarından hiç bir farkı olmayan, aynı haklara sahip okullardır. Özel akşam lisesinde yaş sınırı aranmaz.”