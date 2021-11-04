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Sivas’ın doğusu ve kuzeyi birleşecek

Sivas Belediyesi şehir trafiğini rahatlatacak projeleri bir bir hayata geçiriyor.

SİVAS 04.11.2021, 13:39
Sivas’ın doğusu ve kuzeyi birleşecek

Sivas Belediyesi şehir trafiğini rahatlatacak projeleri bir bir hayata geçiriyor.

Sivas Belediyesi kent merkezinde bulunan ve trafik yoğunluğu yaşanan mahallerde çalışmalarına devam ediyor. Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı ile Şeyh Şamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı’nı birbirine bağlayacak olan ’Çayboyu Köprüsü ve Bağlantı Yolu’ndaki çalışmalar, hummalı bir şekilde sürüyor. Sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin gelinen son durum hakkında bilgi aldı. Artan araç sayısıyla birlikte şehir trafiğinin rahatlatılması adına yeni projeleri bir bir hayata geçiren Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, alternatif yolların yanı sıra; alt ve üst geçitler, köprüler ve yaya yolları ile ulaşım alanındaki çalışmalarına hız kazandırdı. Şehrin doğusu ve kuzeyi arasında yeni ulaşım aksı oluşturmayı hedefleyen Başkan Bilgin, bu amaç doğrultusunda Alibaba Mahallesi Âşık Veysel Bulvarı ile Şeyh Şamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı’nı birbirine bağlayacak olan ’Çayboyu Köprüsü ve Bağlantı Yolu’ için çalışmaların başlatılması talimatını verdi. Bölgedeki en uygun güzergâh belirlenerek projenin çalışmalarına başlandı. 2 bin 700 metre uzunluk ve 40 metre genişliğe sahip olacak yeni bulvar üzerinde bir de köprü projesi yer alıyor. Ağaçlandırma alanları, koşu, yürüyüş ve bisiklet yolları, modern aydınlatma unsurları ve çevre düzenlemesiyle bölgeye değer katacak olan proje, şehir trafiğini de büyük ölçüde rahatlatacak. Çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplere kolaylıklar dileyen Başkan Bilgin, amacın trafik yoğunluğunu en aza indirerek güvenli, kesintisiz ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlamak olduğunu söyledi.

"2 bin 700 metre uzunluğunda çift gidiş, çift geliş"

Başkan Bilgin, çalışmalarına hız kazandırdıklarını belirterek, “Çayboyu Köprüsü ve Bağlantı Yolu’ndaki çalışmaları ekibimizle birlikte gezerek incelemelerde bulunduk. Toplamda 2 bin 700 metre uzunluğunda çift gidiş, çift geliş olarak planladığımız yolda çevre düzenlemesi, ağaçlandırma çalışmaları, yürüyüş-koşu ve bisiklet yolları yer alacak Bu proje ile şehrimizin doğu kısmını alternatif bir güzergahla Alibaba Mahallemizde bulunan Aşık Veysel Bulvarına bağlayacağız. Buradan da şehir merkezine uzanan bir aks oluşturacağız. Şu anda Organize Sanayi Bölgesi’nden Şeyh Şamil Mahallesi’ne, oradan da şehir merkezine ulaşımı yeni bitirdiğimiz İstiklal Caddesi Altgeçidi üzerinden sağlıyoruz. Bu çalışmamızın üzerine alternatif bir yol projesi daha yaparak trafiği rahatlatmak adına Çayboyu Köprüsü ve Bağlantı Yolu projesine başladık ve çalışmalarımıza hız kazandırdık” dedi.

“Biz hizmet etmek için yola çıktık”

Sivas’ın her geçen gün gelişerek büyüdüğünü ifade eden Başkan Bilgin, “Bu gelişmeye paralel olarak da trafik yoğunluğumuzun arttığını görüyoruz. Biz de Sivas Belediyesi olarak şehrimizin sıkışık ana arterlerini, kavşaklarını rahatlatmak adına altgeçit ve üst geçit projelerimizi yapıyoruz. İstiklal Caddesi Alt Geçidini bitirdik. Yine Numune Hastanesi Kavşağı’nda üst geçit projemizin ihalesi gerçekleştirildi. Ama bu projelerimiz de şehrimizin trafik sorununu tam manasıyla çözmeye yetmeyecek. Alternatif yeni arterler ve yeni yolları şehrimize kazandırmazsak kalıcı çözüm üretemeyiz. Bu kapsamda şehrimizin diğer bölgelerinde de ihtiyaç duyulan alanlarımız için etüt ve proje çalışmalarımız devam ediyor. Çayboyu Köprüsü ve Bağlantı Yolu’ndaki çalışmalarımızı da hava koşulları müsaade ettiği sürece devam ettireceğiz ve önümüzdeki yaz aylarında açmayı planlıyoruz. ‘Sen yola çık, yol sana görünür’ diye bir söz var. Biz hizmet etmek için yola çıktık ve bu yolda milletimizden aldığımız güç ile şehrimizi kalkındırmaya, geliştirmeye, sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Yapımına başladığımız bu projemiz de şehrimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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