Sivas’ın cazibe mücadelesi sürüyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 1.OSB ile Şarkışla ve Gemerek OSB’nin de Cazibe Merkezi dahiline alınması için mücadelelerinin sürdüğünü belirtti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, İlçe İstişare Toplantıları çerçevesinde Şarkışla ve Gemerek’te Oda üyeleriyle bir araya geldi.

Sivas TSO çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Eken, “İlçelerimizi hiç ihmal etmedik. Biz 4 yıl 5 ay boyunca Sivas ve üyelerimiz için çalıştık. 1.OSB ile Şarkışla ve Gemerek OSB’nin de Cazibe Merkezi dahiline alınması için mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

“Tek derdimiz üyelerimiz”

Tek dertlerinin üyeleri olduğunu beliren Eken, “Biz göreve geldikten sonra ilçelerimizle bağlarımızı güçlendirdik. İlçelerimizde bulunan üyelerimizi ve Sivas merkezde bulunan üyelerimizle her fırsatta bir araya geldik. Gelmeye de devam edeceğiz. Biz, sadece oy almak için üyelerimizin yanına gitmiyoruz. Seçimden seçime üyelerimizi hatırlamıyoruz. Sivas TSO’yu randevu verilmeyen bir odadan, üyelerin ayağına giden bir odaya dönüştürdük. İlçelerdeki üyelerimiz ne zaman aradıysa bizlere ulaştı. Randevu dahi almalarına gerek kalmadan onları misafir ettik. Tek derdimiz üyelerimiz ve Sivas oldu” diye konuştu.

Oda sicil belgesi başta olmak üzere pek çok belgenin online olarak verilmeye başladığını dile getiren Başkan Eken, “Biz, üyelerimize yenilikçi hizmetler sunuyoruz. Özellikle ilçelerdeki üyelerimiz Oda kayıt belgesi almak için Sivas’a gelmek zorunda kalıyordu. Bir de 5- 10 lira ücret ödüyordu. Yaptığımız çalışmalarla bu ücreti kaldırdık ve belgelerini Odamıza gelmeden almaları için sistemimizi yeniledik. Biz, sözde icraatlar değil, üyelerimizin işlerini kolaylaştıracak çalışmalara imza atıyoruz. Belli bir sınıfa değil tüm üyelerimize yönelik çalışmalar yürütüyoruz” şeklinde konuştu.