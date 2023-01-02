Sivas’ın 2022 yılı kaçakçılık bilançosu

Sivas’ta İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından yıl içerisinde düzenlenen uygulama ve operasyonlarda 1 tona yakın kaçak tütün ele geçirildi.

Sivas’ta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)Şube Müdürlüğü tarafından 2022 yılı içerisinde il genelinde düzenlenen operasyon ve uygulamalarda; 15 ruhsatsız tabanca, 55 kaçak cep telefonu, 892 kilo kaçak tütün, 47 parça tarihi eser, 189 bin 76 makaron, bin 53 şişe kaçak içki, 208 adet sahte para ele geçirildi. Aranmakta olan 221 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.