Sivas’a yeni bir ‘Kadın Konukevi’ kazandırılacak

Sivas Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında ‘Kadın Konukevi’ yapılmasına dair protokol imzalandı.

Kadına yönelik şiddet olaylarına karşı kadınların varsa çocukları ile birlikte korunmasını sağlamak, bu dönemde şiddet mağdurlarının psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesini sağlamak için Sivas Belediyesi tarafından şehirde yeni bir Kadın Konukevi inşa edilecek. Yer tahsisi yapılan proje Sivas Belediyesi tarafından tamamlanarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne devredilecek. Mevcut konukevinin yetersiz olması sebebiyle 5 bin metrekare alanda inşa edilecek olan 40 yatak kapasiteli yeni projede; yaşam odaları, sağlık odası, 0-6 yaş etkinlik ve çocuk oyun odaları, etüt odası, gözlem odası, engelli odası, sosyal aktivite alanları, çamaşır ve ütü odaları, teras, bahçe ve balkonlar yer alacak. Bu çerçevede düzenlenen protokol imza törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Harun Tan katıldı.

“Kadın konukevimizin inşasını üstlenmiş bulunmaktayız”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sosyal Devlet ve Sosyal Belediyecilik gereği devletin birçok alanda mağdurların, sorun yaşayan dezavantajlı grupların yanlarında olduğunu ifade ederek, “Bu anlamda üzerimizi düşen ne görev varsa kurumlar arası işbirliği içerisinde çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Bugün bu protokolü imzalayarak hayata geçireceğimiz Kadın Konukevi de bunlardan bir tanesi. Mülkiyeti hazineye ait olan arazi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze tahsis edildi. Biz de Belediye olarak kadın konukevimizin inşasını üstlenmiş bulunmaktayız” dedi.

“Yaşlılar Yaşam Merkezi yapacağız”

Kadın konukevinin ardından Yaşlılar Yaşam Merkezi projesine başlayacaklarını söyleyen Bilgin; “Yine aynı bölgede mülkiyeti hazineye ait olan başka bir arsanın da tahsisini biz alarak Yaşlılar Yaşam Merkezi yapacağız. Bu projeyi önümüzdeki yıllarda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Kurumlarımızın işbirliği içerisinde çalışmasını, şehrimizin kalkınması ve ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda önemsiyoruz. Şehrimize kazandıracağımız projelerimizin hayırlı olmasını temenni ediyor, Valimizin şahsında Harun Müdürümüz ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizde örnek bir kadın konukevi olarak hizmet verecek”

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yapılacak kadın konukevinin ülkemize örnek olacağını belirterek, “Bugün güzel bir iş birliği için bir aradayız. Sivas Belediyemiz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz arasında Kadın Konuk Evi yapılmasına dair protokolü imzalayacağız. Bilindiği üzere ilimizde 2012 yılından itibaren kullanılan 20 kişilik Kadın Konukevi binamız hizmet vermekte idi. Ancak fiziki koşullarının elverişsiz olması gibi nedenlerle yeni bir Kadın Konukevi ihtiyacı doğdu. Bu çerçevede mülkiyeti hazineye ait olan ancak Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne tahsis edilen arazi üzerinde bin 500 metrekaresine yerleşim yeri 3 bin 500 metrekaresine de bahçe olmak üzere toplam 5 bin metrekare alanda 40 yatak kapasiteli yeni bir kadın konukevi ile tefrişini Sivas Belediyemiz yapma kararı aldı. Yapımı ve tefrişatının ardından Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne devri gerçekleşecek olan 2 katlı tam korunaklı bina, ülkemizde örnek bir kadın konukevi olarak hizmet verecek. Bu vesileyle bu örnek tesisin hayata geçmesinde Sivas Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bilgin’e nezaketinden ve duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kadın Konukevi için hazırlanan protokol imzalandı.