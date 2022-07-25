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Sivas’a dönen ilk hacı kafilesi gözyaşlarıyla karşılandı

Kutsal topraklarda hac vazifesini tamamlayarak 34 gün sonra Sivas’a dönen hacılar Sivas Nuri Demirağ Havalimanında gözyaşları ile karşılandı.

SİVAS 25.07.2022, 12:50 25.07.2022, 13:30
Sivas’a dönen ilk hacı kafilesi gözyaşlarıyla karşılandı

Hac vazifesi için 34 gün önce Sivas’tan ayrılan 120 kişilik ilk hacı kafilesi, kutsal topraklarda vazifelerini yerine getirip hacı olarak Sivas’a döndü. Hacılar Sivas Nuri Demirağ Havalimanında yüzlerce kişi tarafından gözyaşları ile karşılandı. Yakınları yaklaşık 1 aydır ayrı kaldıklarını hacılara sarılarak hasret giderdi. Hacı olarak Sivas’a dönenler çok mutlu olduklarını belirtip, herkese yaşadıkları mutluluğu yaşamaları için dua ettiler. Hacı yakınları ise sevdikleriyle kavuştukları için yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

#hacı kafilesi
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