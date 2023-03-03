Sivas’a 3 bin 338 öğrencinin nakli yapıldı

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören 3 bin 338 öğrencinin naklinin Sivas’a gerçekleştirildiği açıkladı.

En fazla nakil merkez ilçeye oldu

Sivas’a deprem bölgesinden en fazla öğrenci nakli gerçekleştirilen yerleşim birimi 2 bin 465 ile merkez ilçe oldu. Yıldızeli’ne 60, Hafik’e 12, Zara’ya 56, Koyulhisar’a 20, Suşehri’ne 83, Akıncılar’a 9, Gölova’ya 3, Gemerek’e 41, Şarkışla’ya 244, Altınyayla’ya 15, Ulaş’a 27, Gürün’e 69, Kangal’a 152, Divriği’ye 77, İmranlı’ya ise 5 depremzede öğrencinin nakli yapıldı.