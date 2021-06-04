Sivas yazılım merkezi olma yolunda

Sivas Belediyesi bünyesine faaliyet gösteren Özbelsan A.Ş. ilde teknolojik altyapının kuvvetlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas’ta Özbelsan A.Ş. bünyesinde kurulan Bilişim Teknolojileri Birimi’nde işbaşı eğitiminden faydalanan kursiyerlerin teorik eğitimlerinin yanı sıra ilde faaliyet gösteren teknolojik altyapısı kuvvetli firmalara da gezi programları düzenlenerek eğitimlerin uygulama alanlarını da tecrübe etmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda Özbelsan A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Kuzu, ‘Bilişim Teknolojileri Birimi’nde faaliyet göstermesi planlanan kursiyerlerle Aselsan Hassas Optik Fabrikasını ziyaret etti. Burada Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım ile bir araya gelen Kuzu ve kursiyerlere şirketin çalışma esasları ve teknolojik altyapı konusunda bilgiler verildi.

“Yazılım çok önemli”

Toplantıda konuşan Aselsan Hassas Optik Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, “Özbelsan A.Ş’nin bilişim konusunda böyle bir çalışmaya başlamasını çok önemli buluyoruz. Bu konuda emek verenlere teşekkür ediyorum. Gelişen dünyada bilişim sektörü yazılım çok önemli. Bu çalışmalardan Sivas’ında geri kalmaması gerekiyor. Sivas bu doğrultuda birçok ilden ilerde Aselsan gibi bir yapıya sahibiz. Sizlerin çalışmalarıyla birlikte bu altyapı daha da gelişecek. Türkiye’nin güçlü olması gerekiyor. Türkiye’nin güçlü olması için Türkiye’nin merkezi olan Sivas’ın güçlü olması lazım bunun için biz daha çok çalışacağız. Sizlere üzerimize düşen her konuda destek vermeye hazırız” dedi.

“Uzman haline gelmelerini hedefliyoruz”

Özbelsan A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Kuzu ise, “Türkiye’nin gerçekten üretime ihtiyacı var, bu üretim en önemli noktası savunma sanayi. Bu doğrultuda Aselsan gibi bir firmayla ortak bir çalışma yaparak Sivas’ta böyle bir fabrika kurulması bizim için övünç kaynağıdır. Sivas’ın yazlım merkezi olması amacıyla Özbelsan A.Ş. bünyesinde ‘Bilişim Teknolojileri Birimi’ni kurduk. Birim bünyesinde bulunan arkadaşlarımızın her türlü eğitimi, alanlarıyla ilgili mesleki kurslar almalarını sağlayarak birer uzman haline gelmelerini hedefliyoruz” diye konuştu.