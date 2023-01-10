Sivas Valisi Şimşek: “Yaptığınız çok kutsal bir görev”

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, gazeteciliğin kutsal ve anlamlı bir görev olduğunu söyledi.

Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Bir kafede düzenlenen programa kentte görev yapmış ve yapmakta olan çok sayıda basın mensubu katıldı. Kahvaltının ardından konuşmalara geçildi. Burada konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, gazetecilerin devlet ile vatandaş arasında adeta bir köprü görevi gördüğünü söyleyerek, “Bugün hem İdareciler Günü hem de Çalışan Gazeteciler Günü. Sizlerin Gazeteciler Günü’nüzü tebrik ediyorum. Hayatına kaybeden tüm basın mensuplarımıza basın şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Biz biliyoruz ki sizler çok önemli bir görevi icra ediyorsunuz. Halkımızın doğru ve hızlı haber alma hakkı adına gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeksizin bazen de canınızı riske atarak çalışıyorsunuz, bizleri ve halkımızı bilgilendiriyorsunuz. Yaptığınız çok kutsal bir görev. Çok anlamlı bir görev. Bir taraftan da bizlerle kamu kurumlarıyla devletimizle vatandaş arasında adeta bir köprü görevi görüyorsunuz” dedi.

“Kamu görevi icra ediyorsunuz”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gazetecilerin bir kamu görevi icara ettiklerine değinerek, “Hepimizi aynı amaca hizmet ediyoruz. Hepimiz farklı görevlerde bu şehre hizmet etmek milletimize hizmet etmek adına biz işlerimizi yapıyoruz. Sizlerde vatandaşla bizler arasında bir bağ kurarak yapılan hizmetleri hem kamuoyuna hemşerilerimize aktarılması hem de oradan gelen geri dönüşlerle ilgili bir kamu görevi icra ediyorsunuz” diye konuştu.

Program toplu fotoğraf çekiminin arından sona erdi.