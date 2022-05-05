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Sivas Valiliği sosyal medya yönetiminde Türkiye’de lider

Türkiye genelinde oluşturulan ‘Valiler ve Valiliklerin Sosyal Medya Performanslarına İlişkin Rapor’ yayınlandı. Raporda Sivas Valiliği 2’inci olurken, sosyal medya hesapları ise ilk sırada yer aldı.

SİVAS 05.05.2022, 12:35
Sivas Valiliği sosyal medya yönetiminde Türkiye’de lider

Türkiye genelinde oluşturulan ‘Valiler ve Valiliklerin Sosyal Medya Performanslarına İlişkin Rapor’ yayınlandı. Raporda Sivas Valiliği 2’inci olurken, sosyal medya hesapları ise ilk sırada yer aldı.

Teleskop APP, valiler ve valiliklerin 2022 Nisan ayı sosyal medya etkileşim sonuçlarını paylaştı. Raporda valiler ve valiliklerin Twitter, İnstagram, Facebook etkileşimleri yer aldı. Firma, raporu hazırlarken Twitter gönderilerinin beğeni, retweet, alıntı ve yorum, Facebook gönderilerinin beğeni, reaction, paylaşım ve yorum, İnstagram gönderilerinin beğeni ve yorum sayılarının toplamlarına göre çalışma gerçekleştirdi. Valiliklerin sosyal medya etkileşim raporunda Sivas Valiliği ilk sırada, Gaziantep Valiliği ikinci, Aksaray Valiliği ise üçüncü sırada yer aldı. Valiliklerin sosyal medya analiz raporuna göre Sivas Valiliği’nin toplam etkileşimde açık ara önde olması da dikkatlerden kaçmadı.

Gönderi ortalamasına göre etkileşimde Sivas Valiliği 1., Sivas Valisi Ayhan 2. sırada

Gönderi Ortalamasına Göre Etkileşim Raporu’nda Sivas Valiliği liderliği kimseye kaptırmazken, Hakkari Valiliği 2’inci, Gaziantep Valiliği ise 3. oldu. Yine bu kategoride valiler sıralamasında ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın ardından Sivas Valisi Salih Ayhan 2’inci sırada kendine yer buldu.

İnstagram Analiz Raporu’nda ise Sivas Valiliği uzak ara liderliği kimseye kaptırmayıp 1. sırada yer aldı. 2. Gaziantep Valiliği olurken, 3. sırada ise Hakkari Valiliği kendine yer buldu.

Valiler arasında ise Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ilk sırada, Sivas Valisi Salih Ayhan ise 2’inci sırada yer aldı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da 3. oldu.

Valiler ve valiliklerin sosyal medya performanslarına ilişkin hazırlanan raporda Sivas Valiliği Facebook hesabı da etkileşim ve gönderide liderliği kimseye bırakmadı. Bu kategoride 2. sırayı Aksaray Valiliği, 3. sırayı da Yozgat Valiliği aldı.

Teleskop APP’nin yaptığı araştırmaya göre valiliklerin Twitter hesabında ilk sırayı Gaziantep alırken, ikinci sırada ise Sivas Valiliği kendine yer buldu. Sivas’ı ise Hakkari Valiliği takip etti.

Sivas Valisi Ayhan ilk 5’e girdi

Nisan 2022 Teleskop APP raporuna göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya üç sosyal medya platformunda en fazla etkileşime sahip vali olarak yer aldı. Vali Yerlikaya’yı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin takip ederken, Sivas Valisi Salih Ayhan ise 5’inci sırda kendine yer buldu.

Raporun açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Sürekli sahada aktif olan ve mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Nitelikli ve hızlı bir şekilde çalışmalarımızı kamuoyu ile paylaşan ekibimiz, gerek yurt içinde ve gerekse de yurt dışındaki hemşerilerimize Valiliğimizin haberlerini anında ulaştırmış oluyor. Çağın gerektirdiği önemli bir kamu hizmetini ifa ediyorlar. Halkımızın bilgiye ulaşmasında, yeni medya ve iletişim alanında ufuk açan ekibimizin başarılarının devamını diliyor, onları can-ı gönülden kutluyorum” dedi.

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