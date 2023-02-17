Sivas Vali Vekili Öztürk: “Sivas’ta 4 bin 189 depremzede taburcu edildi, 10 vatandaşımız hayatını kaybetti”

Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Sivas’ta tedavi gören 4 bin 356 depremzedenin 4 bin 189’unun taburcu edildiğini, 10 vatandaşın ise hayatını kaybettiğini söyledi.

Deprem bölgesinde ve Sivas’ta yapılan çalışmalar hakkında değerlendirme toplantısı düzenlendi. Sivas AFAD Koordinasyon Merkezinde düzenlenen toplantıya; Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve ilgili kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. Burada konuşan Sivas Vali Vekili Öztürk, Sivas’ın Gürün ilçesinde yapılan çalışmalar da 153’ü ağır hasarlı 2 tanesi yıkık şekilde 155 yapının hasar gördüğünü açıkladı.

Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Sivas’ta şuana kadar 21 bin 484 depremzedeye ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “ Sivas’ta misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimiz, vatandaşlarımız var. İlimizde barınan şuana itibariyle 21 bin 484 depremzede kardeşimiz ev sahipliği yapıyoruz. Bunların 12 bin 485’i toplu barınma alanlarında diğerleri ise vatandaşlarımızın misafir ettiği evlerde kalmaktalar” dedi.

“10 tane değerli vatandaşımız kardeşimiz vefat etmiştir”

Sivas’ta tedavi gören 10 depremzedenin vefat ettiğini söyleyen Vali Vekili Öztürk, “ Bugüne kadar hastanelerimize 4 bin 356 kişi depremzedelerden başvurmuş olup 4 bin 189 kişi taburcu edilmiş. 157 kişi yatarak tedavi altına alınmış ve 10 tane değerli vatandaşımız kardeşimiz vefat etmiştir. İlimizi ve ilçelerimizi ilgilendiren bir başka hususta Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüze yapılan ihbarlar, hasar tespit ihbarları. Bunlardan bin 474 ihbar alınmış ve bunlardan bin 278 tanesi incelenmiş ve raporları tamamlanmıştır” diye konuştu.

“60 vatandaşımız Sivas’a defnedilmiştir”

Vali Vekili Öztürk, deprem nedeniyle hayatını kaybeden 60 vatandaşın Sivas’a defnedildiğini ifade ederek, “ Sivaslı olup veya Sivas’ta ailesi yaşayan ve depremde hayatını kaybeden 60 vatandaşımız Sivas’a defnedilmiştir. En hızlı şekilde Gürün ilçemiz içinde aksiyon almaya başladık. Gürün noktasında da şuana kadar bizim yapılan tespitlerimizde 153’ü ağır hasarlı 2 tanesi yıkık şekilde 155 yapı hasar görmüş durumda. Bunların içerisinde kamu binaları da var, ibadethanelerimiz de var. Konutlarda var” şeklinde konuştu.

“Milletimize bir kez daha teşekkür ediyorum”

Milletimize bir kez daha teşekkür ediyorum diyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “ Felaket sonrası şunu gördük ki devletimiz her zaman olduğu gibi, devletimiz büyük milletimiz çok daha büyük çok daha güçlü. Devlet millet işbirliğiyle devletimizin milletimizin kaynaşmasıyla birlikte Allah’ın izniyle bu zorlu süreci de hep birlikte en iyi şekilde atlatacağız. Asrın felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Depremin olduğu ilk andan itibaren büyük bir millet ne yapması gerekiyorsa dayanışma içerisinde birlik beraberlik içerisin de onu yaptı” ifadelerini kullandı.