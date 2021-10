Sivas, vaka sayısında 34’üncü sırada yer aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı, 2-8 Ekim’de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka verilerine göre, Sivas’ta vaka sayılarının 25 Eylül-1 Ekim tarihlerine göre düştüğü görüldü. Kentte 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen Covid-19 vakası 288,89 iken 2-8 Ekim’de 269,07’ye geriledi. Sivas bu verilerle 2-8 Ekim’de Türkiye’de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısında 34’üncü sırada yer aldı.

2-8 Ekim’de vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş ve Karabük oldu.