Sivas, Tokat ve Yozgat’ta Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü kutlamaları Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Sivas Belediyesince kent meydanındaki Atatürk Abidesi’ne çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Vali Dr. Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarihi valilik binasında il protokolünün 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti. Kutlama programı İnönü Bulvarı üzerinde devam etti. Burada Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve 5’nci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Vekili Önder Özcan askeri araçla halkın bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra Valilik ve Garnizon Komutanlığı adına günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Ardından halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Kutlama tören geçişi ile sona erdi. Sivas Halkı kutlamalara yoğun ilgi gösterdi.

Tokat’ta ise Cumhuriyet Meydanı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü dolayısı ile Atatürk Abidesi’ne çelenk konuldu. Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesine ait çelenklerin abideye konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Çelenk törenin ardından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen bayram törenine geçildi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu askeri aracın arkasında halkı selamladı. Günün önlem ve anlamını belirten konuşmaların yapıldığı törende halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Tören öğrencilerin, askerlerin, jandarma ekipleri ve polis ekiplerinin geçişleri ile sona erdi.

Yozgat’ta da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse’nin Atatürk Abidesi’ne çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Vali Polat ve Başkan Köse, protokol ve vatandaşların bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasından sonra Jandarma Teğmen Mutlu Erdoğan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Öğrenci ve askerlerin şiir okumasının ardından, halk oyunları ekipleri, folklor gösterisinde bulundu. Program öğrenci ve askerlerin tören geçişiyle sona erdi.