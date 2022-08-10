Sivas, Tokat ve Yozgat’ta elektrik tüketimi yüzde 1,7 düştü

ÇEDAŞ’ın Yılın Enleri Raporu 2022 ilk 6 ay sonuçlarına göre; Sivas, Tokat ve Yozgat’ta ilk yarıda elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 düştü.

Bu yıl havaların yağışlı geçmesi ile tarımsal sulama abonelerinin elektrik tüketimi 2021’nin ilk 6 ayına göre yüzde 23 gerilerken mesken ve sanayi abonelerinde de düşüş gözlendi. Tüketimi artan tek abone grubu, pandemi kısıtlamalarının kalkmasının etkisi ile ticarethaneler oldu. Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından elektrik tüketim verileri baz alınarak hazırlanan Yılın Enleri Raporu’nun 2022 ilk yarı sonuçları açıklandı. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 1 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan ÇEDAŞ’ın verilerine göre üç ildeki elektrik tüketimi yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 düşüşle 1 milyar 208 milyon kWh’den 1 milyar 187 milyon kWh’ye geriledi.

Üç ildeki tüketim rakamları ayrı ayrı değerlendirildiğinde, Sivas’ta yılın ilk yarısında elektrik tüketimi yüzde 2,2’lük düşüşle 513 milyon 661 bin kWh’den 502 milyon 287 bin kWh’ye, Yozgat’ta yüzde 3,7’lik bir gerileme ile 337 milyon 203 bin kWh’den, 324 milyon 839 bin kWh’ye indi. Tokat’ta ise bu dönemde az da olsa bir artış yaşandı. Tokat’ın elektrik tüketimi yüzde 1 artarak 357 milyon 214 bin kWh’den 360 milyon 748 bin kWh’ye çıktı.

“Havalar yağışlı geçti, tarımsal sulamada tüketim düştü”

ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, “Yılın ilk yarısında yaşanan gerilemenin bazı sanayi abonelerinin üretimi durdurmasının yanı sıra özellikle yılın ilk yarısında bölgedeki yağışların 2021’in üzerinde seyretmesinin de etkisi ile tarımsal sulama ihtiyacının azalmasından kaynaklandığını” söyledi. Kıvılcım, “2021 yılının ilk yarısında tarımsal sulama abonelerimizin kullandığı elektrik miktarı 43 milyon 161 bin kWh düzeyindeydi. Bu yıl söz konusu rakam yaklaşık 10 milyon kWh yani yaklaşık yüzde 23 gerileyerek 33 milyon 201 kWh seviyesinde kaldı. Yine yılın ilk altı ayında mesken abonelerimizdeki tüketim oranı yüzde 3,4, sanayi abonelerimizdeki tüketim oranı ise yüzde 6,5 geriledi. Abone grupları bazında yılın ilk yarısında tek artış ticarethanelerde gözlendi. 2020 ve 2021’de pandemi kısıtlamaları nedeniyle uzun süre kapalı kalan ticarethanelerde çalışma düzeninin eskiye dönmesi ile geçen yıl 356 milyon 803 bin kWh olan tüketimleri yüzde 7,4’lük artışla 383 milyon 139 bin kWh seviyesine ulaştı” dedi.

“En yüksek tüketim 14 Ocak Cuma günü oldu”

ÇEDAŞ’ın raporunda ilk 6 ayda en yüksek ve en düşük tüketimin yaşandığı günlere de yer verildi. 2021 yılının ilk yarısında en düşük tüketim 6 milyon kWh ile 6 Haziran Pazar günü yaşanırken bu yılın aynı döneminde en yüksek tüketim Ramazan Bayramı’nın ikinci gününe denk gelen 3 Mayıs Salı günü oldu. 3 Mayıs günü 3 ildeki toplam elektrik tüketimi 5 milyon 863 bin kWh’de kaldı. İlk yarıda en yüksek tüketim 7 milyon 413 bin kWh ile 14 Ocak Cuma günü gözlendi. 2021 yılında en yüksek tüketim 8 milyon 145 bin kWh ile 30 Haziran Çarşamba günü yaşanmıştı.

“En büyük düşüş Yozgat Yerköy’de yaşandı”

ÇEDAŞ’ın üç ildeki ilçelerin tüketim kırılımlarını da açıkladığı rapora göre oransal olarak en büyük düşüşün yaşandığı ilçe yüzde 18,7’lik gerileme ile Yozgat Yerköy olurken onu yüzde 14 düşüşle Yozgat Yenifakılı ve yüzde 13,23 ile Sivas Kangal izledi. Geçen yılın ilk altı ayına göre tüketimi artan ilçeler listesinde ilk sırayı yüzde 7,40 ile Tokat Sulurasay aldı. Sulusaray’ı yüzde 7,4 ile Sivas Divriği, yüzde 6,7 ile Yozgat Merkez ilçesi izledi.