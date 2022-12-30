Sivas, Tokat ve Yozgat yılbaşında elektriksiz kalmayacak

ÇEDAŞ, elektrik dağıtım hizmeti verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat’ta31 Aralık gecesinde tüketicilerin enerji konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için planlı kesintilerini iptal etti.

İç Anadolu’da sert kış soğuklarının kendisini göstermeye başlamasının ardından Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 1 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş (ÇEDAŞ), bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile enerji altyapısını güçlendirdi. Yılbaşı gecesine yönelik ekstra önlemlere ağırlık veren şirket, 31 Aralık ve 1 Ocak günlerinde enerji sıkıntısı yaşanmaması için planlı kesintileri iptal etti. Yılbaşı gecesinde oluşabilecek arıza ve taleplere hızlı yanıt verebilmek hedefiyle ekipler güçlendirilirken, sahadaki personel sayısında yılbaşına özel yüzde 40’lık bir artışa gidildi.

“28 köyün elektrik dağıtım şebekesi yenilendi”

ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, hizmet bölgelerinde kış aylarının oldukça sert geçtiğini ve bu doğrultuda 28 köyün elektrik dağıtım şebekesinin yenilendiğini söyleyerek, “ÇEDAŞ olarak önceliğimiz her zaman, her koşulda kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunmak. Bu hedef doğrultusunda bu yıl da havalar çok fazla soğumadan yoğun bir çalışma temposuna girdik. Ekiplerimiz şu ana kadar bin 263 kilometre orta gerilim, 2 bin 500 kilometre alçak gerilim ile 5 bin armatürün bakımını tamamladı. 2022 yılı Ekim ayı sonu itibariyle ise yeni yatırım ihtiyaçları doğrultusunda 193 kilometre yer altı hattı şebekesi, 259 kilometre de enerji nakil hattı tesisini devreye aldık. Yatırım çalışmaları çerçevesinde 28 köyün elektrik dağıtım şebekesini yenilerken ihtiyaç duyulan bölgelere 12 bin 475 adet yeni direk ve 5 bin 793 adet yeni armatür tesis ettik. Gerilim düşümü nedeniyle de 32 yerleşim yerine ilave yeni trafo tesisi yatırımı gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.

Kış şartlarında arızalara son teknoloji ekipmanlarla müdahale edilecek

Kıvılcım, kış ayları boyunca şiddetli hava olaylarına karşı ekstra tedbirler aldıklarını söyleyerek, “Tüm hatlarda meydana gelebilecek arızaları, malzeme hasarını önceden tespit etmeyi sağlayan ve arızalara erken müdahale imkânı tanıyan termal kamera, korona kamera, termal kameralı drone ve kısmı deşarj cihazı gibi ekipmanlar da kış mevsiminde aktif olarak kullanılmak üzere hazır duruma getirildi. Kış aylarında 4 paletli kar aracı, 3 kar motosikleti, 5 kablo test aracı, 40 adet sepetli platform, 1 adet 4x4 hidrolik platform, 109 adet 4x4 arazi aracı ve 11 mobil vinç ile hizmet veren şirketimiz, tüm araçlarının kışlık bakımlarını yaparak teçhizatları ile hazır hale getirdi. Tüm kar araç ve ekipmanlarının bakımı yapılarak acil durumlara karşı araçlarımız kritik bölgelere gönderildi” dedi.

“Hava raporlarına göre kriz masası oluşturtuluyor”

Hizmetlerin aksamaması için SCADA (Uzaktan Kontrol, Kumanda ve Veri Toplama Sistemi) Merkezi’nde hava tahmin raporlarını günlük olarak aldıklarını aktaran Kıvılcım, “Bu raporlar doğrultusunda olağanüstü durumların ön görülmesi halinde SCADA Merkezinde kriz masası oluşturarak ekiplere gerekli uyarılar yapılıyor. Gerekli görülmesi halinde vardiyalar düzenlenerek ekip sayıları artırılıyor. Hava tahmin raporları doğrultusunda paletli kar araçları ve kar motosikletlerinin konumlandırılması yapılarak ekiplerimiz hazır bekletiliyor” değerlendirmesinde bulundu.