Sivas Teknokent Koleji’nde Süleyman Çelebi anıldı

Sivas Teknokent Koleji’nde Süleyman Çelebi’nin vefanın 600.yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

“Süleyman Çelebi ve Mevlit Geleneği” adlı programda okul idarecileri, birçok öğretmen ve öğrenci yer aldı. Programda Süleyman Çelebi’nin hayatı, eserleri, Türk edebiyatına kazandırmış olduğu Vesiletü’n-Necat adlı eseriyle ‘Mevlit’ geleneğinin önemi öğrencilere anlatıldı. Mevlid’i Şerif’in okunduğu program ilahilerle ve ney dinletisiyle devam etti. Program sonunda katılımcılara mevlit şekeri takdim edildi. Programın hazırlanmasına öncülük eden Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Emre Yönel ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ahsen Kaynarpınar “2022 yılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle UNESCO tarafından Süleyman Çelebi yılı ilan edildi. Biz de Teknokent Koleji öğrencilerimize Mevlit olarak bilinen Vesiletü’n Necat’ı anlamak ve bu eserin sahibi Süleyman Çelebi’yi vefatının 600. yılında çeşitli etkinliklerle anmak istedik. Programımıza katılan tüm eğitimcilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ederiz” dedi.

Program sema gösterisi ve mevlit şekeri dağıtımıyla son buldu.