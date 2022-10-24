Sivas TEKNOFEST’e odaklandı

Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2023 yılında düzenlenecek olan teknoloji yarışmaları için başvurular açıldı. 20 Kasım’da sona erecek başvuru süreci ve yarışmaların çerçevesinde ile ilgili olarak Sivas’ta il merkezindeki okulların TEKNOFEST süreçlerini koordine edecek olan öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Konferans Salonunda düzenlen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Şube Müdürü Mesut Kaş ile 2022 TEKNOFEST finalisti olan takımların danışman öğretmenleri katıldı.

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Sivas’ın TEKNOFEST’te önemli başarılara imza attığına vurgu yaparak bu başarılarda emeği olan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Hızla gelişen ve değişen dünyada teknolojiyi kullanabilen ve üretebilen ülkelerin geleceğe yön vereceğine dikkat çeken Aslan, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek, akademik başarılarını artırmanın yanı sıra çağın gerekliliklerine uygun bilgi, beceri ve donanımlarla geleceğe hazırlamak en temel gayemiz. Sizlerin bu konuda gönüllü olarak fedakârca görev yaptığınızı biliyoruz. O nedenle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah daha önceki yıllarda olduğu gibi sizlerin rehberliğinde çocuklarımız TEKNOFEST’te nice başarılara imza atacak, daha önemlisi edinecekleri, bilgi ve tecrübelerle ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkı sağlayacaklar" dedi.

Şube Müdürü Mesut Kaş’ın, TEKNOFEST yarışmaları ve katılım sürecine yönelik önemli paylaşımlarda bulunduğu toplantıda, geçen yılın finalist öğretmenleri tarafından da TEKNOFEST başvuru ekranı kullanımı, başvuru süreci ve süreçte yaşanılan tecrübelerin aktarımı yapıldı.