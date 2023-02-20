Sivas tek yürek oldu

Sivas’ta faaliyet gösteren basın kuruluşlarının temsilcileri “Sivas Tek Yürek” adlı yardım kampanyası düzenledi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde AFAD’ın hesaplarına bağış toplandı.

Programda basın mensuplarının yanı sıra Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil ve Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ da gelen telefonlara bakarak organizasyona destek oldu.

“İllerimizi yeniden inşa edeceğiz”

Sivas’ta birçok medya organında canlı yayınlanan programa deprem bölgesi Malatya’dan telefonla bağlanan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek de 1 maaş bağışta bulundu. Şimşek; “Büyük bir felaket. Belki yüzyılın değil bin yılın felaketi. İki depremin arka arkaya olması can ve mal kaybını artırdı. Büyük bir felaket ama yüce Türk milleti her türlü zorluğun üstesinden geldiği gibi birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bunun da üstesinden gelecektir. Bu illerimizi inşallah hep birlikte yeniden inşa edeceğiz” dedi.

“Bu zor günler yardımlaşmayla aşılır”

Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise “Türkiye 6 Şubat’ta asrın felaketiyle karşı karşıya kaldı ama o günden itibaren sahadayız. Türk devleti büyük bir devlet, Türk milleti büyük bir millet. Devletimiz yaraları sarmaya başladı. Doğanşehir’i ayağa kaldıracağız inşallah. Bu felaketten hepimizin alması gereken dersler var. Almamız gereken tedbirlerle hem ilimizi hem de ülkemizi bu afetlere karşı hazırlayacağız. Rabbim bir daha bu acıları yaşatmasın. Bu zor günler yardımlaşmayla aşılır. Şahsi olarak ben de 1 maaş tutarında desteği AFAD hesabına aktarıyorum” ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin 58 bin lira destekte bulunduğu gecenin sonunda 14 milyon 754 bin 384 lira bağış toplandı.