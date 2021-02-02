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Sivas tarımı kenevirle güçlenecek

Sivas’ın kenevir ekimine izin verilen iller arasına alınması ile kenevir dikimine yönelik çalışmalar hız kazandı.

SİVAS 02.02.2021, 14:55
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Sivas tarımı kenevirle güçlenecek

Sivas’ın kenevir ekimine izin verilen iller arasına alınması ile kenevir dikimine yönelik çalışmalar hız kazandı.

Sivas’ta kenevir, Sivas Valisi Salih Ayhan’ın başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen Tarım Platformu toplantısında ele alındı. Burada konuşan Vali Ayhan, yaptığı açıklamada, tarım alanında şehirde sektörün tüm paydaşları ile önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, 2020 yılını bereketli bir yıl olarak tamamladıklarını söyledi.

Sahada, alanda ve toprakla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Vali Salih Ayhan, ilimizde kenevir ekimi yapılabilmesine imkân veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sivas Milletvekillerine, sivil toplum örgütlerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kenevir Kullanım Alanı Geniş Bir Bitki

Ayhan, “Ülkemizde endüstriyel kenevir üretiminin arttırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi, kenevir sektörünün sanayi hammadde ihtiyacının karşılanması ve adaptasyon yönünden kenevir tarımına uygunluğu gibi hususların değerlendirilmesi neticesinde Sivas iline 2021 üretim yılından itibaren ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak endüstriyel kenevir yetiştiriciliği yapmak üzere lif, sap ve tohum amaçlı kenevir ekim izni verilmesine karar verildi. Kenevir gıda sanayisinden tekstil sanayisine, otomobil sanayisinden asfalt petrol sanayisine kadar kullanım alanı geniş ve rahat yetiştirilebilen bir bitki ve çok yüksek maliyet içeren bir yetiştiriciliği yoktur. Bir dönüm kenevir 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir. Üstelik kenevir 4 ayda yetişir. 1 ağaç ise 20-50 yılda yetişir. Yine bir dönümlük kenevir 4 dönüm ağaca eş kâğıt üretilebilir. Kenevir aynı zamanda gerçek bir radyasyon temizleyicisidir.” dedi.

Kenevirden 25 binin üzerinde farklı ürün elde edilebilir

Kenevirin dünyanın her yerinde yetişebildiğini ve çok az suya ihtiyaç duyan bir bitki olma özelliğini taşıdığını anlatan Vali Salih Ayhan, “Ayrıca kendisini böceklerden koruyabildiği için tarım ilaçlarına gereksinim duymaz. Özellikle problemli toprakların ıslahında, yabancı ot probleminin çözümünde hastalık ve zararlıların engellenmesinde de önem taşıdığı araştırmacılar tarafından belirtilmektedir. Kenevirden 25 binin üzerinde farklı ürün elde edilebilir. Kenevirin tohumları içerdiği yağ ve protein nedeniyle iyi bir gıda bitkisi olduğu gibi hayvan beslenmesinde iyi bir silaj bitkisidir. Kenevirin lifleri tekstil, urgan sicim yapımında (tarihte yapılan ilk ip kenevirden yapılmıştır), dokumacılıkta kullanıldığı gibi kenevirin sapları yakacak olarak kullanılır. Kenevir iyi bir izolasyon bitkisi olduğundan inşaat sektöründe prefabrik binalarda yalıtım malzemelerinde, kâğıt sanayisinde kullanılmaktadır. Kenevirin ilaç, kozmetik ve parfümeri sanayinde kullanıldığı da bilinen bir gerçektir.” dedi.

Ayhan’dan çiftçiye çağrı

Kenevir ekimi yapmak isteyen çiftçilere de çağrıda bulunan Ayhan, “1 Ocak - 1 Nisan 2021 tarihleri arasında başvuru formu, taahhütname, çiftçi kayıt sistemi belgesi, nüfus kayıt örneği ve arazi kroki belgesi ile bulunduğu yerdeki en yüksek idari kuruma, merkez ilçedekiler valiliğe, diğer ilçedekiler ise kaymakamlığa başvurularını yapabileceklerdir.” şeklinde konuştu.
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