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Sivas'ta Mor Patates'in Ekimi Yapıldı

Türkiye’de patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Sivas’ta, düzenlenen etkinlikle mor patates ekimi de gerçekleştirildi.

Sivas'ta Mor Patates'in Ekimi Yapıldı

Türkiye’de patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Sivas’ta, düzenlenen etkinlikle mor patates ekimi de gerçekleştirildi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 14:54
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Sivas'ta Mor Patates'in Ekimi Yapıldı

Sivas'ta, karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olan, hücreleri koruyan ve vücudu iyileştirmede yardımcı olan antosiyaninler sayesinde kanser hücrelerinin çoğalmasını azaltmada ve daha birçok rahatsızlığın giderilmesinde aktif rol oynadığı bilinen mor patates ekibi gerçekleştirildi.

Sivas'ın Hafik ilçesi Göydün köyünde düzenlenen ekim törenine Sivas Valisi Salih Ayhan'da katıldı. Burada açıklamalarda da bulunan Vali Ayhan, çiftçiyi bilgiyle, toprağı da suyla buluşturulduğunda ortaya birçok güzelliğin çıktığını söyledi. Çiftçilerin katma değeri yüksek ürünler üretmeye başladığının altını çizen Ayhan “Bugün Hafik Göydün bölgesinde Pusat-Özen Barajının sulama havzasının olduğu mevkideyiz. Bu bölgede yoğun şekilde farklı ürünlerin ekimlerinin gerçekleştiğini görmekteyiz. Daha önce arpa, buğday, hububat bitkileri yoğunluktayken artık patates, şeker pancarı gibi daha katma değeri yüksek ürünler ekilmektedir. Bugünde bir patates ekim sahasındayız. Bu patatesinde özellikli bir patates olması ilk tescilli yerli patates. Yani ilk mor rengiyle, ismiyle müsemma bir patates çeşidi olması. Bu bölgede ekimiyle iyi bir katma değer olacağı aşikardır. Hayırlı bereketli olsun diyorum, bol kazançlar diliyorum.” dedi.

Sivas patates üretiminde ilk sıralarda

Sivas'ın patates üretiminde Türkiye'de önemli iller arasında yer aldığını belirten Vali Ayhan “Bu bölgede çiftçimizin kendilerinden üretim yapmaları daha ziyadesiyle mutlu edecektir ama o da ilk aşamada farklı yerlerden bu toprakları işlemeye gelen insanların işlemesi bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bilimsel, teknik ve kontrollü bir şekilde ekimlerin yapılmasını özellikle arzu etmekteyiz toprağın muhafaza edilmesi açısından. Patateste Sivas yemeklikte ilk 10'da 6. Sıradayız, tohumlukta 1. sıradayız. Bu alanla da birlikte herhalde yemeklikte de Türkiye'de ilklerde olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü hem bu bölgenin toprak yapısı hem yeni sulama alanlarının açılması ve bununla birlikte çiftçimizin de bilinçlenmesiyle birlikte bu bölgede katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi yapılacaktır. Bugün bir müteşebbisimizin ilk ekim yapılan alanı ziyaret ettik. Hayırlı kazançlar diledik, çiftçilerimizle de hasbihal ettik.” ifadelerini kullandı.

Bir çok faydası bulunuyor

Mor patatesin bir çok faydası bulunduğunu belirten Ayhan, “Bu patatesin de ülke gündeminde olması hem protein bakımından olsun, insan sağlığına faydaları açısından olsun önem arz edeceğini ve daha fazla gündemde olacağına inanıyorum. Bunun da Sivas topraklarında Hafik bölgesinde üretilecek olması bizi ayrıca mutlu edecektir. Ben müteşebbisi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum, helalinden bol kazançlar diliyorum. Sivas'ın dağının, taşının, toprağının insanlığa hizmet edeceğini ve bütün topraklarda ekim olacağına inanıyorum. Korona virüsle mücadelede de üretimin yapıldığı, tarımsal zirai faaliyetlerin daha da artarak devam ettiğini gösteriyoruz.” diye konuştu.

Vali Salih Ayhan, konuşmasının ardından traktöre binerek patates ekimi gerçekleştirdi. Programa, Vali Salih Ayhan'ın yanı sıra Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Hafik Kaymakamı Hacı Kerim Meral, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile çiftçiler katıldı.

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