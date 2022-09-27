Sivas Özel İdare 2. lig hazırlıklarını sürdürüyor

Sivas’ı bu sezon Kadınlar Voleybol 2. Lig’inde temsil edecek olan Sivas İl Özel İdarespor voleybol takımı sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni sezonda Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig’inde yer alacak olan Sivas İl Özel İdarespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezona hazırlanıyor.

Antrenmanlarına ara vermeden devam eden sporcular, tecrübeli antrenörler nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor. Teknik ekip ve oyuncular yeni sezonda 2. Ligde de başarılı olabilmek için hem kondisyon hem de teknik antrenmanları yapıyor.

Diğer yandan Sivas İl Özel İdare Kadın Voleybol Takımı ilk maçını 9 Ekim 2022’de Antalya Belediyesi ile sahasında oynayacak.