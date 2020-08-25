Sivas Öğretmenevi’nde virüs denetimi
SİVAS ÖĞRETMENEVİ’NDE VİRÜS DENETİMİ
Sivas’ta; valilik koordinesinde kurumlarda alınan korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor. Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, bu kapsamda kurumun İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı Selahattin Gökçe ile birlikte Sivas Öğretmenevi’nde alınan tedbirleri yerinde inceledi. Öğretmenevi Müdürü İrfan Aytekin ve diğer yetkililer ile birlikte giriş bölümü, resepsiyon, düğün salonu, mutfak, yemekhane ve konaklama alanlarında incelemelerde bulunan Savaşçı, kurumda alınan korona virüs tedbirlerini denetledi.
“Virüsle mücadelede hayati önem taşıyor”
Valiliğin talimatları ile müdürlüklerine bağlı kurumlarda üst düzey tedbirler alındığını ve alınan tedbirlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi için gereken hassasiyetin gösterildiğini söyleyen Savaşçı, "Ekiplerimiz bu kapsamda denetimlerini gerçekleştirerek gözden kaçan hususlar var ise bunları ortadan kaldırmak için gereken çalışmaları yapıyor. Bizler de Sayın Valimizin talimatları ile bu denetimlere eşlik ederek korona virüs tedbirlerinin hangi düzeyde uygulandığını yerinde inceliyoruz. Tüm bu tedbirler virüsle mücadelede hayati önem taşıyor" dedi.
|İmsak
|04:44
|Güneş
|06:17
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:55
|Akşam
|19:56
|Yatsı
|21:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25