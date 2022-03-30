Sivas mesleki eğitimde marka olacak

Sivas’ta Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı Vali Salih Ayhan başkanlığında yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü A Blok Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve Şube Müdürü Mehmet Ar ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürleri katıldı.

Sınai mülkiyet hakları, patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmaları, yeni çıraklık sistemi, mesleki eğitim merkezlerinin çalışmaları, öğrenci kayıtları ve gerçekleştirilmesi planlanan Sivas Mesleki Eğitim Zirvesi ile ilgili konuların ele alındığı toplantıda bu alanlardaki mevcut durum ve planlanan çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Vali Salih Ayhan, meslek liselerinde eğitim kalitesinin artırılması ve iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla yerelde birçok proje yürütüldüğünü belirtti. Ayhan; "Projelerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ve iş dünyası ile yaptığımız iş birliği protokolleri ile mesleki eğitimin etki alanını daha da genişletiyoruz. Sizlerin fikir ve önerileri ile ilimizi mesleki eğitim alanında bir marka haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda mesleki eğitim ve bu alanda yürütülen proje ve çalışmalara yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.