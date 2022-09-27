Sivas, masa tenisi grup müsabakalarına ev sahipliği yaptı

Sivas’ta düzenlenen “Masa tenisi küçükler bölge takım ve ferdi grup müsabakaları” sona erdi.

“Masa tenisi küçükler bölge takım ve ferdi grup müsabakaları” Sivas, Zonguldak, Isparta ve Batman illerinde yapıldı.

Sivas’ın ev sahipliği yaptığı C Grubu müsabakaları 10 şehirden 80 sporcunun katılımıyla Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleştirildi. 3 gün boyunca yapılan müsabakalarda sporcular Türkiye Şampiyonası katılmaya hak kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

Heyecan dolu müsabakalar sonrasında takım kategorisinde dereceye giren kulüplere kupa ve madalyaları takdim edildi. Sporculara ödülleri Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ufuk Demir, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik ve federasyon yetkilileri takdim etti.

Diğer yandan Sivas’ta yapılan grup müsabakaları öncesi il AFAD ekipleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce salonda deprem tatbikatı da yapıldı.