Sivas Kongresinin belge ve tutanakları sergilendi

Sivas’ta 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 104. Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde “Sivas Kongre Belgeleri Arşivi” sergisi açıldı.

Sivas’ta 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 104. Yıldönümü Etkinlikleri çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından “Sivas Kongre Belgeleri Arşivi” sergisi açıldı. Atatürk Kongre Müzesinde açılan sergiye Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas 5. Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Önder Özcan, il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Sergi açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Şimşek ve Belediye başkanı Bilgin, sergiyi gezerek tutanaklar ve belgeleri inceledi. Öte yandan düzenlenen sergide, kongreye katılan delegelerin konuşmalarının yer aldığı 30 tutanak ve 20 belge yer alıyor.

Sergi açılışında konuşan Vali Şimşek, serginin hayırlı olmasını temenni ederek, “Önümüzde ki pazar günü cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresinin 103. Yıl dönümünü kutlayacağız. Şuanda da bu kongrenin düzenlendiği tarihi mekandayız. Bu kongrede yer alan belgelerin ve tutanakların sergisini hep beraber açıyoruz. Bu vesileyle bu kongrenin düzenlenmesinde baş rol oynayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bu kongrede yer alan tüm arkadaşlarını minnet ve şükranla yad ediyorum” dedi.