Sivas ilk 10’da yer aldı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat tarihlerinde il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Sivas’ta 12-18 Şubat’ta 476,48 olan her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 19-25 Şubat tarihlerinde 537’ye yükseldi. Sivas bu verilerle vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer aldı.

19-25 Şubat tarihlerinde vaka yoğunluğu en fazla artan 10 il Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta ve İstanbul olarak açıklandı.