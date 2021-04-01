banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dünyanın en değerli markası Apple 45 yaşında
Dünyanın en değerli markası Apple 45 yaşında
Poyraz balık fiyatlarını da uçurdu!
Poyraz balık fiyatlarını da uçurdu!
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos 'trol ordusu' kurmuş!
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos 'trol ordusu' kurmuş!
Hürriyet 2020 80 milyon lira zarar etti
Hürriyet 2020 80 milyon lira zarar etti

Sivas İl Genel Meclisi’nde Akkaş güven tazeledi

Sivas İl Genel Meclisi’nde mevcut meclis başkanı Hakan Akkaş, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

SİVAS 01.04.2021, 14:50
1
Sivas İl Genel Meclisi’nde Akkaş güven tazeledi

Sivas İl Genel Meclisi’nde mevcut meclis başkanı Hakan Akkaş, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Sivas İl Genel Meclisi’nde Nisan ayı toplantıları başladı. İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş başkanlığında gerçekleştirilen ilk birleşimde gündem maddelerinin okunmasının ardından gizli oylama ile meclis başkanı seçimi yapıldı. İl Genel Meclisi başkanlığı için iki aday yarıştı. Seçimde mevcut başkan olan İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş 24 oy, başkanlığa aday olan İl Genel Meclisi Üyesi Burhanettin Kuru ise 18 oy aldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, “Güveniniz için teşekkür ediyorum. Şahsıma, Meclisimize ve Sivas’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca Burhanettin Kuru’yu da tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızı da yine ortak akıl ile yürüteceğiz. Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde bu süreci yöneteceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Nisan ayı toplantıları 4 gün daha devam edecek ve birçok gündem maddesi görüşülerek karara bağlanacak.
Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu