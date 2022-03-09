Sivas için yoğun kar yağışı uyarısı

Sivas Valiliği beklenen yoğun kar yağışı konusunda Sivaslıları uyardı.

Sivas Valiliği tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak yapılan açıklamada Perşembe günü Sivas genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada kar kalınlığının 20 santimetreye ulaşabileceği belirtildi. Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar, tipi, çığ ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi.