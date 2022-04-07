Sivas için fırtına uyarısı

Fırtına uyarısında bulunan Sivas Valiliği, fırtınanın hızının saatte 90 kilometreye kadar ulaşabileceğini duyurdu.

Sivas Valiliği tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine dayanarak yaptığı uyarıda, fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi. Yapılan uyarıda fırtınanın neden olabileceği tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi. Ayrıca fırtınanın hızının saatte 90 kilometreye kadar ulaşabileceği vurgulandı edildi.