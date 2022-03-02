Sivas için fırtına uyarısı

Valilik uyardı, Sivas’ta rüzgar hızının saatte 90 kilo metreye ulaşması bekleniyor.

Sivas Valiliği tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak yapılan uyarıda rüzgar hızının saatte 90 kilometreye ulaşmasının beklendiği belirtildi. Ayrıca; karbon monoksit zehirlenmeleri, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi istenmeyen durumlara karşı tedbirli olunması istendi. Yapılan açıklamada fırtınanın Salı günü öğleden sonra başlayarak Perşembe günü saat 15.00’a kadar devam edeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.