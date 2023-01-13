Sivas Havalimanı’nda yolcu sayısı azaldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2022 yılında havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

2021 yılında 406 bin 563’ü iç hatlara, 3 bin 874’ü ise dış hatlara olmak üzere 410 bin 437 kişinin faydalandığı Nuri Demirağ Havalimanı´ndan 2022’de 362 bin 93’ü iç hatlara, 2 bin 309’u ise dış hatlara olmak üzere toplam 364 bin 402 kişi faydalandı.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan faydalanan yolcu sayısı 2022 yılında bir önceki yıla nazaran yüzde 11 oranında azaldı.