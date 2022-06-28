banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
CHP’li belediyede vatandaşların su tepkisi
CHP’li belediyede vatandaşların su tepkisi
Şampiyonlara coşkulu karşılama
Şampiyonlara coşkulu karşılama
Gurbetçiler Türkiye’ye akın ediyor
Gurbetçiler Türkiye’ye akın ediyor
Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecekler
Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecekler

Sivas, Halk Oyunları Grup Yarışması’na ev sahipliği yaptı

Sivas’ta düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Grup Yarışması sona erdi.

SİVAS 28.06.2022, 16:14
Sivas, Halk Oyunları Grup Yarışması’na ev sahipliği yaptı

Sivas’ta düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Grup Yarışması sona erdi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Sivas’ta yapılan “Halk Oyunları Grup Yarışması” sona erdi.

Sivas, Kayseri, Çorum, Amasya ve Kırşehir’den katılan ekipler, 4 Eylül Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmada hünerlerini sergiledi. Spor kulüplerinden 360 yarışmacının katıldığı yarışma, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 4 farklı kategoride yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışma renkli görüntülere sahne oldu. THOF Bölge Yarışması, kupa töreninin ardından sona erdi.

Yarışmada birinci olan ekipler Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu