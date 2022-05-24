Sivas Halk Eğitimi Merkezi ödüle doydu

İzmir’de düzenlenen uluslararası bir festivaline katılan Sivas Halk Eğitimi Merkezi farklı alanlarda toplam 22 ödül aldı.

Pandemi nedeniyle 2 yıl yapılamayan Uluslararası Master Of Cake festivali yurt içi ve yurt dışından gelen yarışmacıların katılımı ile İzmir Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikasında yapıldı. Çok farklı alanlarda 200’den fazla ürünün yarıştığı festival hem görsel olarak hem de lezzet olarak nefesleri kesti. Festivale Sivas Halk Eğitimi Merkezi 3 Usta Öğretici ve 12 kursiyer ile katıldı. Farklı alanlarda yarışmaya giren merkez toplamda 22 madalya alarak festivalde Sivas rüzgârı estirdi. Ödül alan kursiyer ve öğretmenleri mutluluklarını birbirleriyle paylaştı. Festivalde bir de Sivas standı açan Halk Eğitimi Merkezi kendi ürettikleri ürünlerin yanı sıra Sivas’a özgü yerel ürünleri de sergilediler. Stant hem İzmirliler hem de İzmir’de yaşayan Sivaslılar tarafından yoğun ilgili ile gezildi. İzmir’de yaşayan Sivaslılar kendi yörelerine ait yiyecekleri tatmanın mutluluğunu yaşadılar.

Öte yandan festivali ziyaret eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yarışmacıların ödüllerini verdikten sonra stantları ve yarışmaya katılan ürünleri de gezdi. Sivas standında bir süre vakit geçirip bilgi alan Vali Köşger, Halk Eğitimi Merkezinde yapılan Kelle Tatlısından sipariş verdi. Katılımlarından dolayı tüm usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür etti.