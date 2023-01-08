Sivas hakemleri terfi aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından 25-26 Aralık’ta düzenlenen Devre Arası Terfi Kursu’na katılan Sivas bölgesi hakemlerinden Haydar Avcı, Burak Yıldız, Ömer Faruk Sağır, Emre Bayraktar, Barış Yüksektepe ve Serdal Yıldız terfi ederek bir klasman yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun ilk kez düzenlediği Devre Arası Terfi Kurslarında Sivaslı altı hakem bir üst klasmana terfi etti.

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından ilk kez İstanbul Riva’da düzenlenen Devre Arası Terfi Kurslarının ardından yapılan değerlendirme sonucunda, 2022- 2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak hakem klasmanları belirlendi.

Buna göre Sivas’ı Türkiye profesyonel futbol liglerinde A klasmanda hakem Haydar Avcı, Bölgesel Amatör Lig müsabakalarında ise Burak Yıldız, Ömer Faruk Sağır, Emre Bayraktar, C klasman gözlemciliğinde Barış Yüksektepe ve bölgesel gözlemciliğinde ise Serdal Yıldız temsil edecek.