Sivas güvercinini kaptırmamaya niyetli

Sivas Güvercinleri Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Haluk Karyağdı; Sivas’a ait olduğu bilinen taklacı ve oyuncu güvercin ırkının tescil çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi.

Sivas güvercininin başka iller tarafından sahiplenilmeye çalışıldığını ifade eden Karyağdı, “Biz tescil çalışmalarını başlattık. Kısa sürede Sivas güvercini tescillenecek. Sivas’a özgü olan bu güvercin çeşidini başka illere kaptırmayacağız. Sivas güvercini; Sivas’ımızın bir kültürü, bir değeridir. Dünya markası güvercinimizin tanıtımı çalışmalarımızda, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi üzerine düşen görevi yapıyor. Bu konuda Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevgi Durna Daştan ve Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Taner Daştan hocalarımız Sivas güvercininin tescili için önemli çalışmalarda yardımcı oluyorlar. Ayrıca Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, emekli Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Faruk Balcı Hocamız Bursa oynar güvercinini daha önce tescil ederek Bursa’ya kazandırmıştı. Prof. Dr. Faruk Balcı hocamız, Taner Daştan hocamızın yakın dostu olduğu için de ilimize gelerek Sivas güvercininin tescil çalışmalarında Taner hocaya danışmanlık yaparak katkıda bulunuyor. Biz dernek olarak hocalarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz” dedi.

Sivas güvercininin tescil çalışmalarının 2 yıldır devam ettiğini belirten Karyağdı, “Tescil çalışmaları kapsamında şu ana kadar 180 yuva gezilip 600’e yakın güvercinimiz incelendi. Tahminimiz bu yıl sonu itibari ile tescil işlemleri ve coğrafi işaretleme yapılacak. Bu çalışmalar sonucunda Sivas taklacı güvercinimiz, hak ettiği dünya markası değerini de kazanmış olacak. Sivas taklacı güvercini ilimizde olduğu kadar Türkiye ve dünya genelinde de büyük bir değerdir. Biz dernek olarak bu değeri, Cumhuriyet Üniversitesi’nin bizlere verdiği destekler ile Sivas’a ve Sivas ekonomisine kazandırmayı hedefliyoruz. Nasıl ki Kangal Köpeğimiz, Kangal Koyunumuz, balığımız bir dünya markası ise ve bunların Sivas’a katkısı büyük ise Sivas taklacı güvercinini de markalaştırarak, bir dünya markası haline getirmeyi düşünüyoruz. Bu sadece dernek olarak bizim değil, tüm Sivaslı hemşehrilerimizin ve yetkililerimizin görevidir. Ayrıca bu bakımdan mülki amirlerden de bu konuda destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.