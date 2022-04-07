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Sivas güreş takımı Rize’den 9 madalya ile döndü
Rize’de yapılan Okullar arası yıldızlar güreş grup birinciliği müsabakalarına katılan Sivas ekibi 9 madalya kazanarak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.
SİVAS 07.04.2022, 15:34
Rize’de yapılan Okullar arası yıldızlar güreş grup birinciliği müsabakalarına katılan Sivas ekibi 9 madalya kazanarak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından Rize’de yapılan okullar arası yıldızlar güreş grup birinciliği müsabakaları sona erdi. Pazar Mehmet Akif Pirim Spor Salonunda 18 ilden 269 sporcunun katılımıyla yapılan güreş maçlarında sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Grup birinciliği müsabakalarına Sivas’ı temsilen katılan güreş takımı derece yapmayı başardı. 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Sivas güreş takımı, bu başarısından dolayı Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.