Türkiye’de ilk kez düzenlenen Tekerlekli Sandalye Floor Curling turnuvasında erkeklerde Sivas Gençlik Spor Kulübü şampiyon oldu.

Tekerlekli Sandalye Floor Curling Türkiye Lig Şampiyonası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile ortaklaşa gerçekleştirildi. Mücadeleye; Sivas, Erzurum ve Kocaeli’den sporcular katıldı. 2 gün süren müsabakalar, Kocaeli Darıca İlçe Spor Müdürlüğü Darıca Gençlik Merkezinde yapıldı.

Kadınlarda, Kağıtspor birinci, Sivas Gençlik Spor Kulübü ikinci, Ben De Varım Tekerlekli Sandalye Floor Curling Takımı üçüncü, Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü ise dördüncü oldu.

Erkeklerde müsabakaları, Sivas Gençlik Spor Kulübü birinci, Kağıtspor ikinci, Sivas Şekerspor Kulübü üçüncü, Ben De Varım Tekerlekli Sandalye Floor Curling takımı dördüncü, Sivas Gençlik Spor Kulübü ise beşincilikle tamamladı. Karmalarda ise Kağıtspor birinciliği göğüslerken, Sivas Gençlik Spor Kulübü ikinci ve Ben De Varım Tekerlekli Sandalye Floor Curling Takımı üçüncü oldu.