Sivas Emniyeti öğrencilere 2 bin kitap kazandırdı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl Dönümünde personelleri tarafından temin edilen 2 bin kitabı öğrencilerle buluşturdu.

Sivas Demirçelik İlkokulu ve Ortaokuluna kurulan kütüphane açılışına Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Yırtar, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Dursun Yıldırım, Emniyet personeli öğretmen ve öğrenciler katıldı. 2 bin adet kitabın kazandırıldığı kütüphanede açılış kurdelesi öğrenciler tarafından kesildi. Programın ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Kendi günlerinde duyarlı davranış

Sivas Valisi Salih Ayhan, emniyet teşkilatının kendi günlerinde anlamlı projeler gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, “10 Nisan polis haftası nedeniyle emniyet teşkilatımızın farkındalık oluşturan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirmesi, kendi özel günlerini kutlamaktan daha öte bu günde topluma hizmet ederek toplumsal duyarlılığı arttıran projelerle anlamlı hale getiriyor. Yani herkes onların gününü kutlaması gerekirken, kendi günlerinde özel bir misyon üstlenip dün 2 bin 500 civarında fidan dikerek çevre sorumluluğu, bu gün geleceğimizi emanet edeceğimiz sevgili yavrularımızı geleceğe hazırlamak için böyle bir eğitim anlamında benimde çok değer verdiğim kütüphanelerimizi zenginleştirmesi ve 10 Nisanla birlikte toplumsal bir mesaj vermesi nedeniyle başta emniyet müdürümüzü ve polis teşkilatımızın tüm fertlerini kutluyorum ve teşekkür ediyorum” dedi.

Polis haftasına anlam kattı

Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, yapılan etkinliğin çok anlamlı olduğu ve kitapların önemine değinerek, “Bu gün buraya çok anlamlı bir konuyla ilgili olarak toplanmış bulunmaktayız. Gerek polis haftamızın olması ve yapılan etkinliklere anlam katmak için arkadaşlarımız tarafından toplanan 2 bin tane kitabın kütüphaneye teslim edilme programına hepiniz hoş geldiniz. Kitapların değerini dünyada bilmeyen yok. Her ne kadar teknoloji gelişmiş olsa da bilgilerin hepsi küçük dijitallere sığdırılmış olsa da kitaplar hiçbir zaman değerini kaybetmeyecek” şeklinde konuştu.