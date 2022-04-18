Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dünya’da ilk 500 üniversite arasında yer aldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) SCImago Institutions Rankings (SIR) 2022 sıralamasında 1 alanda dünyada ilk 500 üniversite içerisinde yer almayı başardı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, SCImago Laboratories tarafından Elsevier ile ortaklaşa yayınlanan ve araştırma odaklı çalışmalar yapan kurumların yer aldığı küresel bir sıralama olan SIR 2022 sıralamasında dünyada ilk 500, 15 alanda ise ilk 1000 üniversite arasında yer aldı.

SCÜ, 2022 Dünya Üniversiteler Sıralamasına göre; Diş Hekimliği alanında ilk 500, Tarım, Sanat ve Beşerî Bilimler, Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji, Kimya, Bilgisayar Bilimleri, Dünya ve Gezegen Bilimleri, Enerji, Mühendislik, Çevre Bilimi, Matematik, Tıp Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık, Fizik ve Astronomi, Sosyal Bilimler, Veterinerlik alanlarında ilk 1000’de yer aldı. Dünya çapında 4 bin 364’ü yükseköğretim kurumu olmak üzere toplam 8 bin akademik ve araştırma odaklı kurumun yer aldığı sıralamada Türkiye’den 132 üniversite listeye girme başarısı gösterdi.

19. sıraya yükseldi

Dört farklı kategori altında gruplandırılan (genel, araştırma, inovasyon ve toplumsal etki) 2022 sıralama sonuçlarına göre SCÜ; dünya sıralamasında genel kategoride bir önceki yıla göre 779’uncu sıradan 706’ncı sıraya yükselirken, Türkiye sıralamasında ise 45’inci sıradan 36’ncı sıraya yükselerek büyük bir başarı gösterdi. Araştırma, İnovasyon ve Toplumsal Etki kategorilerinde ise dünyadaki ilk 500 üniversite arasına girmeyi başaran SCÜ, Türkiye sıralamasında araştırma kategorisinde 28, inovasyon kategorisinde 39, toplumsal etki kategorisinde ise 19’uncu sıraya yükseldi.

Akademik yükseliş sürüyor

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, “Özellikle son iki yıldır birçok saygın sıralama kuruluşunun yayınlandığı raporlarda yükselişine devam eden Üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemizin her alanda gelişmesine katkıda bulunmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte hedefimiz dünyadaki ilk 500 üniversite içinde yer almak. İlerleyen dönemde değerli akademisyenlerimizin çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası sıralamalarda yükselişimize devam edeceğimize yürekten inanıyorum. Başarımızda emeği olan bütün akademisyenlerimize teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

SIR, üniversiteleri uluslararası veri tabanlarından gelen bilgilere göre değerlendirdiği için en objektif sıralamalardan biri olarak kabul ediliyor. SCImago, üniversiteleri genel gösterge, araştırma faktörü, inovasyon ve toplumsal etki faktörüne göre karşılaştırarak yer aldıkları çeyrekleri ilan etmektedir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2022 sıralamalarına göre Q1 diliminde yer alıyor.