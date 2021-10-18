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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde Yaşlılık bilimi Merkezi kuruldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde Gerontoloji (Yaşlılık Bilimi) Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

SİVAS 18.10.2021, 11:34
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde Yaşlılık bilimi Merkezi kuruldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde Gerontoloji (Yaşlılık Bilimi) Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Yönetmeliğinin 6 Eylül 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte Gerontoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde resmen kurulmuş oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Hastaoğlu merkezin amacının üniversite disiplini altında yaşlılık ile ilgili bilimsel araştırmalar yaparak disiplinler arası çalışmaları teşvik ve organize etmek, bilimsel toplantı, kurs, kongre ve seminerler düzenlemek, yaşlılara, bakım vericilere, yaşlı yakınlarına ve farklı disiplinlerde faaliyette bulunan meslek gruplarına danışmanlık hizmeti vermek, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iletişim kurarak yükseköğretim programlarında eğitim faaliyetleri düzenlemek olduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında Dr. Öğr. Üyesi Hastaoğlu; “Bu amaçlara ilave olarak, topluma yaşlılık farkındalığı kazandırmak, bilimsel araştırmalar ve raporlar yayımlamak, paneller, konferanslar, kongreler düzenlemek de faaliyet alanlarımız arasında sayılabilir” dedi.

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