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Sivas bisiklet takımı Türkiye Şampiyonu oldu

SİVAS GENÇLİKSPOR BİSİKLET TAKIMI, GÜMÜŞHANE’DE YAPILAN TÜRKİYE BİSİKLET ŞAMPİYONASINDA YILDIZ KIZLAR KATEGORİSİNDE TAKIM HALİNDE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU.

SİVAS 05.10.2020, 12:09
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Sivas bisiklet takımı Türkiye Şampiyonu oldu

Sivas Gençlikspor bisiklet takımı, Gümüşhane’de yapılan Türkiye Bisiklet Şampiyonasında yıldız kızlar kategorisinde takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonunca Gümüşhane’de düzenlenen “Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası” sona erdi. 22 ilden 64 takım ve 350 sporcu, çeşitli parkurları önde tamamlamak için mücadele verdi.

Covid-19 önemleri altında gerçekleştirilen şampiyonaya Sivas’ı temsilen antrenör Hakan Yiğit nezaretinde katılan Sivas Gençlikspor bisiklet takımı, yıldız kızlar 57 kilometrelik yarışı takım halinde Türkiye Şampiyonu olarak tamamladı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, elde edilen başarıdan dolayı sporcuları kutlayarak gurur duyduklarını ifade etti.

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