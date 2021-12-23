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Sivas bir zamanlar Anadolu’nun en zengin şehriydi

Toprak Kale-Kale Evleri Projesi İlk Bulguları” konulu konferansta konuşan Kazı Heyeti Başkanı ve Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Eser, bir zamanlar Sivas’ın Anadolu’nun en zengin şehri olduğunu söyledi.

SİVAS 23.12.2021, 12:13
Sivas bir zamanlar Anadolu’nun en zengin şehriydi

Toprak Kale-Kale Evleri Projesi İlk Bulguları” konulu konferansta konuşan Kazı Heyeti Başkanı ve Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Eser, bir zamanlar Sivas’ın Anadolu’nun en zengin şehri olduğunu söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Kulübü tarafından “Toprak Kale-Kale Evleri Projesi İlk Bulguları” konferansı düzenlendi. Kazı Heyeti Başkanı ve Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Eser’in konuşmacı olduğu konferans Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilirken, programa Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Erdoğan Taş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Eser, konferansta kazı çalışmalarındaki ilk bulguları değerlendirdi. Sivas’ın Anadolu’da bilinen tek iki iç kaleye sahip şehir olduğunu ve Hititler dönemine ait yerleşimin bulgular ışığında Toprak Kale ve Pulurhöyük’de şekillendiğini söyledi.

Sivas Anadolu’nun en zengin şehri

Sivas’ın 10’uncu ve 14’üncü yüzyıllar arasında çok önemli bir şehir olduğunu söyleyen Prof. Dr. Eser, “O yüzyıllarda Kayseri 140 bin dinar, Musul 328 bin dinar, Bağdat 800 bin dinar, Tebriz 1 milyon 390 bin dinar vergi veriyor. Vergilerin ticarî, tarihî önemlerine ve nüfusa göre toplandığını göz önünde bulundurduğumuzda Sivas ve Konya’nın verdiği vergi 1 milyon 384 bin 86 dinar. Bu vergilerin büyük bölümünün Sivas’a ait olma ihtimali yüksek. Çünkü Konya’daki Sultan, İlhanlılara bağlı ve sembolik bir sultan ve gelir yok. Tebriz, İran bölgesinin en zengin şehri. Anadolu’dan da bir Sivas çıkıyor.” şeklinde konuştu.

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