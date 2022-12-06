Sivas bin personel ve 500 araçla kışa hazır

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi Makine İkmal Müdürlüğünü ziyaret ederek, yaklaşan kış mevsimi öncesi yapılan hazırlıkları yerinde denetledi.

Kentte görülebilecek yoğun kar yağışları, buzlanma ve don olayları öncesinde etkin ve hızlı yol alabilmek için ilgili kamu, kurum ve kuruluşları ziyaret eden Vali Yılmaz Şimşek, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü 161. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğündeki çalışmaları yerinde inceledi. Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Horuz’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Şimşek, sahada görev alacak karla mücadele ekiplerine de kolaylıklar diledi. Sivas’ın çok geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu vurgulayan Vali Şimşek, “Bu kar yağışları öncesi kamu kurum ve kuruluşlarımızı yani kar mücadelesinde görev alacak kamu kurum ve kuruluşlarımızı ziyaret ediyoruz. İlk olarak da Karayolları Bölge Müdürlüğümüzle başladık. Sizlere başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Hem de bu hazırlıkları yerinde görmüş oluyoruz. Yine bildiğiniz üzere İlimiz geniş bir coğrafyaya sahip. Köy yollarında dahil yaklaşık 11 bin kilometrelik bir yol ağımız var. Yine bildiğiniz üzere ilimiz kış aylarının zorlu geçtiği, çetin geçtiği bir il ve kar yağışı ile mücadelede büyük bir çaba istiyor. Bu anlamda kamu kurum ve kuruluşlarımızın hazırlıklı olması çok önemli bu kar yağışı esnasında hızlı hareket edebilmek adına ve bu mücadelede başarılı olmak adına hazırlıklı olmak belirttiğim gibi çok önem arz ediyor” dedi.

"Kazasız belasız başarılı bir kış sezon geçiririz"

Kazasız ve belasız bir kış sezonu geçirmeyi dileyen Vali Şimşek “Özel idaremiz, belediyemiz, ÇEDAŞ, Telekom, AFAD, Sağlık Müdürlüğümüz ve Karayolları ekiplerimiz olmak üzere yaklaşık bin personelimizle ve 500 aracımızla bu mücadeleye hazırız. İnşallah kazasız belasız başarılı bir kış sezonu geçirmiş oluruz. Tabi kar büyük bir nimet çiftçilerimiz için özellikle barajlarımızın dolması için büyük bir nimet ama aynı zamanda hayatımızı da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Özellikle yollarımız kar yağışı nedeniyle kapanıyor. Buzlanma ve don olayları gözükebiliyor. Bu anlamda da belirttiğim gibi hazırlıklı olmamız çok önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

"Asılsız ihbarın cezası var"

Vatandaşları asılsız ihbar yapmamaları konusunda da uyaran Vali Şimşek “Yine ben buradan sürücülerimize uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen kış şartlarını kontrol etmeden yola çıkmasınlar. Çıkıyorlarsa da mutlaka hazırlıklı çıksınlar yani kış lastiği olmadan yola çıkmasınlar çekme halatı, takoz gibi kışın gerekli olan malzemeleri de mutlaka yanlarına alsınlar. Ayrıca köylerimizden kış aylarında asılsız ihbar gelebiliyor. Bu anlamda da vatandaşlarımızı uyarıyorum. Hizmetin doğru verilebilmesi adına asılsız ihbarda bulunmasınlar lütfen bunun da zaten cezası var. Ben tekrar sizlere başarılar diliyorum. Kış aylarında bu mücadelenizde inşallah vatandaşlarımızın katkısıyla el birliğiyle zorlu kış aylarını başarılı bir şekilde geçirmiş olacağız” diye konuştu.