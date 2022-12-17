Sivas Belediyespor’a oyun kuralları anlatıldı

Sivas Belediyespor’da teknik ve futbolculara devre arası öncesi 2022-2023 futbol sezonu oyun kuralları değişiklikleri hakkında bilgi verildi.

Sivas İl Hakem Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Eğitim sorumlusu Barış Yüksektepe tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde teknik direktör İbrahim Cezayir, yardımcı hocalar ve futbolculara yönelik seminer düzenledi. Barış Yüksektepe, değişen ve gelişen oyun kuralları, yönetmelik ile cezalar hakkında teknik heyet ve futbolcuların bilmesi gereken konular hakkında bilgiler vererek videolu sunum gerçekleştirdi.

Seminerde teknik heyet ve futbolcular, merak ettikleri soruları sorup öğrenme fırsatı da buldu. Diğer yandan Barış Yüksektepe, öğleden sonraki gerçekleştirdiği 2. oturumda ise Sivas Belediyespor alt yapısında oynayan genç sporculara bilgiler verdi.