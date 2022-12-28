Sivas Belediyespor, Yakup Yiğit’i kadrosuna kattı

Sivas Belediyespor, GMG Kastamonuspor’un stoperi Yakup Yiğit’i kadrosuna kattı. Yakup, 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

TFF 2. Lig’in ikinci devresine kadrosunu güçlendirerek girmek isteyen Sivas Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, daha öncesinde kadrosunda yer almış ve son olarak Kastamonuspor’da oynamış stoper Yakup Yiğit’i renklerine bağladı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde 28 yaşındaki futbolcu ile yapılan görüşme neticesinde anlaşma sağlandığı açıklandı. Görüşmeye, kulübün ikinci vaşkanı Taner Karabal ve Yakup Yiğit katıldı. Görüşme sonunda Yiğit, 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.